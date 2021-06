Delta Ride for the Roses gaat definitief door: Kids Ride nieuw onderdeel in Terneuzen

Nick Bril: ‘Ik heb in The Jane mijn eigen keuken ontwikkeld, maar credits bleven naar Sergio Herman gaan. Dat was onhoudbaar’

2 juni Sergio Herman (51) en Nick Bril (37), de bazen van tweesterrenrestaurant The Jane, zijn uit elkaar. Na zestien jaar samenwerken hebben de meester en zijn leerling nu ook alle financiële banden doorgeknipt. Herman, die de voorbije vier jaar alleen nog met zijn geld in The Jane zat, heeft zijn aandeel in de zaak in Antwerpen verkocht aan Bril. ,,Anders was ik eruit gestapt”, zegt Bril. ,,Ik heb in The Jane mijn eigen keuken ontwikkeld, maar de credits bleven naar Sergio Herman gaan. Dat was onhoudbaar.”