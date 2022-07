Delta mag adverteren met ‘door heel Zeeland gratis glasvezel’, ook al komen ze niet écht overal

Vorige week diende Herfkens een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) vanwege advertenties van Delta over de aanleg van glasvezel. Delta belooft daarin door heel Zeeland gratis glasvezel aan te leggen, inclusief huisaansluiting en ook als je nog geen Delta-klant bent. ‘Het is onze ambitie dat in 2022 zo'n 100.000 adressen in onze thuisprovincie toegang hebben tot de nieuwste generatie glasvezel.’ Tot in de nok, belooft de advertentie.