Delta maakt facturen voor klanten overzichtelijker

Banengroei in Zeeland sneller dan in rest van het land

13:03 VLISSINGEN - Het aantal betaalde banen in Zeeland is vorig jaar harder gegroeid dan het landelijke gemiddelde. Eind 2018 waren er volgens het CBS 157.200 betaalde banen in Zeeland. Dat is 2,9 procent meer dan eind 2017. Landelijk was de stijging 2,6 procent.