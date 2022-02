Delta maakt bellen en sms‘en naar Oekraïne gratis

Het bellen geldt voor vast en mobiel voor consumenten. Ook kunnen klanten die in Oekraïne zijn gratis gebruikmaken van roaming, zodat ze ook goed bereikbaar zijn via berichten-apps en het laatste nieuws kunnen volgen. Tot in elk geval zondag 13 maart worden er geen kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de situatie op dat moment maken de providers bekend of de gratis service wordt verlengd.