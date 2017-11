Delta levert buitengebieden snel internet

Op 28 november begint de energieleverancier in Borssele met het informeren van bewoners over de mogelijkheden. Inwoners en ondernemers in de buitengebieden worden door drie lokale werkgroepen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Snelle beslissers maken gebruik van 200 euro aansluitsubsidie per adres en krijgen 100 euro korting op installatie en apparatuur. Uiterlijk 1 februari volgend jaar wil Delta de interesse in snel internet in beeld hebben.

Delta werkt voor het hele project nauw samen met partner Greenet, die het vast-draadloos netwerk realiseert. Delta verzorgt de glasvezelverbindingen en is eigenaar van het netwerk. “Het beste internet voor heel Zeeland, daar doen we het voor”, aldus Marco Visser algemeen directeur van DELTA. “Vanzelfsprekend ook voor de inwoners, ondernemers én toeristen in de landelijke Zeeuwse gebieden. Daarom gaan we, bij voldoende interesse, investeren in het vast-draadloos netwerk en breiden we daarmee het aantal aansluitingen in de buitengebieden uit.”