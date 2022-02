Delta geeft klanten korting op streamingsdienst Viaplay: goed nieuws voor fans Max Verstappen

Dat is goed nieuws voor Zeeuwse Max Verstappen-fans. Viaplay van de Nordic Entertainment Group heeft de uitzendrechten voor Formule 1 races verworven. Jarenlang bezat Ziggo deze rechten.

Vanaf maart komt de nieuwe streamingdienst Viaplay beschikbaar waar onder meer het nieuwe Formule 1-seizoen live te zien is. Klanten van Delta en Caiway krijgen maandelijks 1 euro korting op de standaardprijs van een Viaplay-abonnement. Daarmee betalen ze in de introductieperiode 8,99 euro en vanaf 1 augustus 12,99 euro per maand. Op dit moment hebben 950.000 huishoudens toegang tot het netwerk van Delta.

Darts

Klanten kunnen het aanbod van Viaplay bekijken op allerlei streaming-apparaten, zoals smart-tv, Google Chromecast, Apple TV, computer, smartphone en tablet. Naast live sporten zoals Formule 1, PDC Darts, de Duitse Bundesliga en vanaf augustus de Engelse Premier League zijn met Viaplay ook tal van series, films en kinderprogramma’s te zien.

De Formule 1-wedstrijden zijn in het weekend op zaterdag en zondag ook tijdelijk te zien via een traditioneel tv-kanaal. Zo kunnen klanten op een makkelijke manier via kanaal 200 de wedstrijden op het grote scherm blijven volgen. Het tv-kanaal is alleen beschikbaar voor klanten die via Delta of Caiway een abonnement op Viaplay nemen.

Viaplay is maandelijks opzegbaar. Meer informatie over de samenwerking met Viaplay is terug te vinden op delta.nl/viaplay en caiway.nl/viaplay.