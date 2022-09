Delta Energie verwacht meer klanten met betalingsproblemen

De variabele energieprijzen van Delta stegen voor het eerst flink op 1 januari van dit jaar. De klanten die gedurende dit jaar hun jaarnota ontvingen, hebben dus nog niet de volle impact van de hoge energieprijzen op hun jaarnota gemerkt. Vooral de groep klanten die de komende maanden of in het eerste half jaar van 2023 de eindafrekening krijgt, kan wel eens flink schrikken. Van belang is daarbij natuurlijk ook of Zeeland een koude (of warme) winter tegemoet gaat. Delta Energie wijst er op dat zij afhankelijk is van prijsontwikkelingen op de energiemarkt.