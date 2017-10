Delta biedt kanaal Omroep Zeeland aan in HD-kwaliteit

Provincie bekijkt mogelijkheden voor dagelijkse bus naar Gent

16:52 MIDDELBURG - De provincie Zeeland gaat onderzoeken hoe de busverbinding met Gent kan worden verbeterd. Nu rijdt alleen in de zomermaanden dagelijks en de rest van jaar alleen in het weekend enkele malen per dag een rechtstreekse bus van Connexxion van Middelburg via Terneuzen naar Gent.