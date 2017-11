Delta begint met vernieuwing netwerk

RITTHEM - Vandaag begint Delta aan één van de grootste operaties in zijn geschiedenis. De komende vier jaar verbetert de provider zijn gehele digitale Zeeuwse netwerk. Dat is nu een vierbaans- maar wordt een achtbaanssnelweg. Kosten: 10 miljoen euro.

Achter het raam aan de Lambrechtsenstraat in Ritthem zit een man rustig te internetten. Deze week zal hij het echter soms zonder verbinding moeten stellen. In Ritthem begint Delta met de grootscheepse vernieuwing van zijn netwerk. Dat betekent dat de kabelverbinding nu en dan wordt onderbroken, de televisie af en toe op zwart gaat en bellen via een vaste telefoon of wifi enkele keren onmogelijk is.

Per mail en met flyers die huis-aan-huis zijn bezorgd, is surfend Ritthem op de hoogte gebracht. Delta is zich bewust van de overlast die de klus veroorzaakt. Per straat moeten Delta-klanten één tot twee dagen lang onderbrekingen accepteren. Die kunnen variëren van enkele uren tot een hele dag. ,,Maar als je wilt dat je auto goed blijft rijden, moet hij ook wel eens naar de garage. En daarnaast plaatsen we er nu meteen een krachtigere mOtor in'', luidt de metafoor van woordvoerder Tim Brouwer van Delta.

Zure appel

Ritthem moet dus even door de zure digitale appel heen, maar het dorp krijgt er wel wat voor terug. Wijkkasten, die in de Lambrechtsenstraat zo'n 15 jaar oud is, worden voorzien van de nieuwste apparatuur. Het internet wordt daarmee stabieler en gereedgemaakt voor hogere internetsnelheden.

Sinds augustus biedt Delta al in het basispakket sneller internet aan. De startsnelheid ging omhoog van 50 naar 80 Mb/s. Concurrenten halen dat niet. Vanaf volgend jaar kan Delta fasegewijs en afhankelijk van het abonnement zelfs snelheden tot 1 Gb/s leveren. Nu is de topsnelheid 400 Mb/s. Op zich heeft Delta al een voortreffelijk digitaal netwerk. Meer snelheid is echter nodig door het stijgende internetgebruik en omdat in huis steeds meer apparaten aan het web worden gekoppeld. Ook videocontent zoals Youtube vraagt steeds meer capaciteit.

Project Next Generation Network

Het project Next Generation Network is nogal een operatie. In alle wijk- en straatkasten in Zeeland wordt apparatuur vervangen. Dat gaat van eindversterkers, verdelers, multitaps tot connectoren. Brouwer somt de getallen achteloos op: 400 wijkcentra, 2.500 wijkkasten en 11.500 straatkasten. ,,Zo'n straatkast is het laatste portaal naar de voordeur'', legt monteur Melvin Dam uit, terwijl hij de nieuwe versterkers en verdelers toont. In Ritthem lopen er vanuit deze ene straatkast verbindingen naar 23 huizen, weet hij.

Melvin is één van de tien monteurs die vandaag worden geïnstrueerd. Wie in Ritthem een groepje Delta-mensen rond een wijkkast spot, weet nu dat er een spoedcursus aan de gang is. ,,We draaien hier warm voor de komende vier jaar'', zegt Brouwer. Dat Delta in de gemeente Vlissingen begint, heeft een reden. Brouwer: ,,De apparatuur is er gemiddeld wat ouder dan elders. De behoefte aan meer internetcapaciteit is hier dus vrij groot. Vlissingen wordt zo de eerste Zeeuwse gemeente met glasvezelsnelheden via de kabel. Uniek in Nederland.''

Delta plant de kabelwerkzaamheden maximaal drie weken vooruit. Brouwer kan daarom nog niet zeggen waar en wanneer in Zeeland de monteurs de komende vier jaar opduiken. ,,We zullen kriskras door de provincie trekken. Plaatsen waar de behoefte aan meer capaciteit het grootst is, zullen we het eerst aanpakken.''