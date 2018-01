Delta begint met interactieve televisie

videoMIDDELBURG - Steeds vaker kijken mensen naar televisie of diensten als YouTube wanneer het hen uitkomt. Daarom introduceert Delta ‘Interactieve TV’. Een kastje waarmee je naar televisie kunt kijken wanneer je wilt, of het nu op tv, tablet of telefoon is. Ook kun je programma’s herstarten, zeven dagen terug kijken en opnemen.

Interactieve TV is tv kijken via internet. Dat kon al via de app van Delta op mobiele telefoon en tablet, maar met een apart te huren kastje kan dat nu ook op het televisiescherm. Het is een extra mogelijkheid, benadrukt Delta. Wie geen trek heeft in de voordelen van Interactieve TV kan gewoon via de vertrouwde coax-kabel tv blijven kijken.

Maar wie wel op het televisiescherm programma’s wil kijken wanneer het uitkomt, kan voor 3,50 euro per maand een kastje huren bij Delta. Dat wordt niet, zoals een ‘gewone tv-tuner’ aangesloten op de coax-kabel, maar het wordt verbonden met internet. Dat kan draadloos via WIFI, al heeft een netwerkkabel de voorkeur. ,,Je kijkt dan dus televisie via internet’’, vertelt Joost Jiskoot van Delta.

Op het kastje log je, net als in de Delta-app, in met het Delta-account. ,,Vanaf dan kun je een elektronische programmagids oproepen en live tv-kijken. Schakel je te laat in, dan kun je een programma vanaf het begin kijken. Ook kun je programma’s opnemen.’’

Opnames worden niet op het kastje bewaard, maar in ‘the cloud’, op internet zelf dus. Dat betekent ook dat elke opname vanaf telefoon, tablet of televisie te bekijken is. Ook kun je net zoveel programma’s tegelijk opnemen als je wilt. De enige grens is dat op je Delta-account maximaal 250 uur kan worden bewaard.

Delta begint met Interactieve TV omdat steeds meer mensen kijken wanneer het hen uitkomt, legt Jiskoot uit. ,,Dat zien we ook aan het online verkeer. Er wordt steeds meer video gestreamd. 97 procent van de jongeren kijkt naar social-video en daarvan kijkt negen op de tien naar YouTube. Dus jongeren zijn al steeds meer gewend on-demand te kijken. Niet voor niets groeien diensten als Netflix. Bijna een derde van alle huishoudens heeft een abonnement. Ook apps van de NPO zijn al jaren ingeburgerd.’’

Delta ziet het datagebruik dan ook sterk groeien. ,,Daarom investeren we in ons netwerk en verhogen we de internetsnelheid op de kabel en maken we ruimte (bandbreedte) vrij door over te schakelen op digitale tv en radio. Bijna iedereen die onze app gebruikt (een vijfde van onze klanten), gebruikt de interactieve diensten zoals opnemen.’’