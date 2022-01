Definitief geen carnavalsoptochten in Zeeland

Carnavals­op­toch­ten in Hulst en Aardenburg gaan definitief niet door, mogelijk herkansing in de zomer

HULST - De carnavalsoptocht in Hulst gaat definitief niet door. De gemeente maakt donderdag pas bekend of optochten doorgang kunnen vinden, maar AHC De Vossen wacht dat besluit niet af. ,,De optocht is al over vijf weken, we konden niet langer wachten.” De stoet in Aardenburg verhuist mogelijk naar 18 juni.

18 januari