'Defensie krijgt schoon terrein voor marinierskazerne'

Strijd om 'haast heilige banken' maakt toekomst Hof te Zandekerk ongewis

12:53 KLOOSTERZANDE - Het is een een-twee-drietje voor stichting Kerk in Klooster. Blijven de eeuwenoude kerkbanken in het Hof te Zandekerkje staan, is het klaar met evenementen als kleinschalige concerten of tentoonstellingen. De bezoekers klagen over de harde zit. ,,En als we niet zelfvoorzienend worden, is het afgelopen."