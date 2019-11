Deelfiets met appje van het slot

Overstro­ming? Vlucht niet over de A58, want die staat onder water

17:35 KRUININGEN - Het grootste deel van snelweg A58 in Zeeland kan bij een dijkdoorbraak onder water lopen: 41,1 van 49,2 kilometer. In het risicobeleid speelt Reimerswaal met de Vlaketunnel en de A58 een hoofdrol. Dat is de enige grote uitweg uit Zeeland.