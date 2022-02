Deel Zeeuwse lijsttrekkers sluit Forum voor Democratie niet bij voorbaat uit

Landelijk dringen partijen erop aan na de verkiezingen niet met FvD of PVV in zee te gaan. VVD, CDA en ChristenUnie steunen een oproep van D66 en GroenLinks. In Zeeland neemt FvD deel aan de verkiezingen in Sluis, Hulst, Vlissingen en Middelburg. PVV is sinds 2018 vertegenwoordigd in de raad van Terneuzen en doet opnieuw mee.