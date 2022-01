Deel van Zeeuwse winkels gaat gewoon weer open, wat het kabinet ook beslist

TERNEUZEN - Met welke boodschap het kabinet vrijdagavond ook komt, een aantal Zeeuwse ondernemers gaat zaterdag ‘gewoon’ open. Omdat het weer mag, of uit protest als de lock down wordt verlengd.

Het verzet tegen de gedwongen sluiting is het grootst in Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan waar dan ook in de provincie zien zij hun klanten over de grens hun euro’s uitgeven. Heel veel winkels, kroegen, restaurants en kappers in Zeeuws-Vlaanderen zaterdagmiddag hun deuren.

In Terneuzen nemen de ondernemers in het centrum van Terneuzen het voortouw bij de actie. De ondernemers in de gemeente Hulst willen eerst zeker weten dat de BOA’s zaterdag niet de straat op gaan, maar dan gaan de deuren open. In Sluis gaat vrijwel alles open als de persconferentie van vrijdag negatief uitpakt. Martijn van Battum, voorzitter van de Terneuzense ondernemersvereniging Bizzy: ,,De tijd van symboolpolitiek is voorbij. Het gaat er uiteindelijk om wat er aan het einde van de dag in de kassa zit.’’

Middelburg

In de Middelburgse winkelstraat Langeviele gaan zaterdag tenminste zes winkels open. Fashion Brands is er één van. Niels van Loon zet hoe dan ook om 10.00 uur de deur open voor zijn klanten alsof het een gewone zaterdag is. ,,In onze app-groep hebben vijf andere ondernemers laten weten ook open te gaan. We moeten nu echt een duidelijk signaal afgeven, want deze situatie is niet langer houdbaar.” Hoeveel zaken in Middelburg in totaal open zullen gaan is moeilijk te zeggen. In tegenstelling tot Terneuzen speelt in Middelburg de lokale ondernemersvereniging, de VOM, geen rol bij de actie. De VOM volgt het landelijk beleid.

In Zierikzee kondigden begin deze week ondernemers aan zich niet langer neer te zullen leggen bij gedwongen sluiting.

Goes

Roland Goovers van ondernemersplatform ‘Zo Goes’ zegt nog geen signalen te hebben dat winkeliers in Goes plannen hebben om massaal de deuren zaterdag sowieso open te gooien. ,,Ondernemers zijn nu vooral heel benieuwd hoe de gemeente erin staat’', zegt hij, doelend op wél of niet handhaven door de boa’s. ,,Die vraag is door een ondernemer ook neergelegd bij de burgemeester.’'

Ook voorzitter Ronald Saaman van de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) heeft nog geen weet van het massaal openen van winkels. ,,Als OOG zullen we ook nooit aan ondernemers adviseren: ga maar open’', zegt hij. ,,Dat kunnen we niet doen, want straks krijgen ze op basis van dat advies een hoge boete. Dat er individuele ondernemers zijn die erover denken om sowieso open te gaan, snappen we helemaal. Het water staat ondernemers tot aan de lippen. Het verschil met de situatie in België is niet uit te leggen.’’

Het beeld in Vlissingen lijkt niet veel anders dan in Goes.

De Zeeuwse burgemeesters overleggen vandaag over de lockdown. Vanavond vergadert het landelijke veiligheidsberaad. Daar is ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen, bij aanwezig.