Deel uw verhaal over de Ramp met ons

oproepDe Watersnoodramp van 1953 lijkt geschiedenis, maar is niet voor iedereen een gesloten boek. De PZC publiceert in de hele maand januari verhalen over de Ramp die Zeeland voorgoed veranderde. We vragen u om uw verhalen met ons te delen.

Het is de grootste natuurramp van de 20ste eeuw in ons land: de Watersnoodramp van 1953. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 stuwden een noordwesterstorm en een springvloed het water op tot vijf meter boven NAP. 150 dijken braken door in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland. Duizenden huizen spoelden weg. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Er vielen 1836 doden.

In de hele maand januari staat de PZC stil bij de Ramp in een bijzondere podcast, speciale bijlage en een reeks verhalen. We roepen daarbij uw hulp in. Heeft u foto’s, persoonlijke notities, een ooggetuigenverslag? Herinneringen? We willen u vragen die naar ons te mailen.

Elke week zullen we een verzameling van die herinneringen publiceren, zowel op onze website als in de krant. Als u ons schrijft, mag u het zo lang maken als u wilt. Maar vanwege beperkte ruimte in de krant kan het zijn dat we het moeten inkorten. Mail uw foto’s en herinneringen naar reageren@pzc.nl.