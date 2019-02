Deel uienbedrijven stuurt personeel naar huis

Inkijkje in Noord-Ko­rea

15:30 MIDDELBURG - Aan de vooravond van de ontmoeting tussen de presidenten Trump van Amerika en Kim Jong-un van Noord-Korea, vertoont de Zeeuwse Bibliotheek een documentaire over het gesloten land. Marc Roth, die er verschillende keren is geweest, houdt morgenavond (26 februari) een lezing over Noord-Korea.