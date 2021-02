Deel test- en vaccinatielocaties weer open

GOES - De coronateststraten in Terneuzen, Goes en Vlissingen zijn om 10.00 uur weer geopend. Ook de vaccinatielocaties in Terneuzen en Goes zijn vanaf 10.00 uur weer in bedrijf. Om 13.00 uur gaan de testlocaties Oostburg, Hulst en Zierikzee weer open. Die in Sint Maartensdijk blijft de hele dag dicht.