Deel fosforfabriek Thermphos gaat plat

Directeur Dinro Hobbel van Van Citters Beheer (VCB), de sanerings-bv die havenbedrijf Zeeland Seaports voor het karwei oprichtte, zal de sloop het gevoel voeden 'dat er schot zit in de sanering'. ,,Zaken die we nu kunnen aanpakken, gaan we uitvoeren.'' Zo zullen alle reststoffen van het terrein voor 1 november worden verwijderd. Dat gaat onder meer om 300 tot 400 ton, variërend van cokes, zout tot fosforzuur. Voor de kerst moet ook ander materiaal zijn afgevoerd. ,,Dat vermindert de kans op milieuincidenten.''

De sanering heeft een paar maanden stilgelegen. Het werk moest in juni worden gestaakt omdat niet alle noodzakelijke documenten op het terrein aanwezig. Die papierwinkel lag deels bij aannemer Decontamination Services (Mourik), met wie VCB in maart brak na een twist over de methode om het ovenhuis te saneren. Tussen VCB en de aannemer lopen over en weer claims.

Inmiddels is het tij gekeerd, zegt Hobbel. ,,VCB en de aannemer, en dan spreek ik over Mourik en zijn dochterbedrijf Petrogas, trekken weer samen op. We hebben een projectteam gevormd dat verantwoordelijk wordt voor de voortgang van de sanering. We staan dus niet meer tegenover elkaar, maar gaan het samen doen.''

De sanering is uiterst complex. Met name in tanks zit nog zo'n kleine 2000 ton fosforslik dat moet worden geperst, gefilterd en deels verbrand. Hobbel zegt dat de verwerking weer ter hand is genomen. Om het moeilijk verpompbare fosforslik in beweging te houden, wordt binnenkort een zelf ontworpen 'staafmixer' ingezet. Volgens de VCB-planning moet de fabriek in mei 2018 fosforveilig zijn.

Daarnaast moeten duizenden tonnen radioactief staal worden gereinigd. En verder zit er in alle gebouwen in meer of mindere mate asbest. Vooral de aanpak van het ovenhuis, waarin de drie gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is een complex karwei. Hobbel: ,,Er is geen vergunning die de sanering van een combinatie van deze drie stoffen dekt. Er wordt nu met het ministerie van Infrastructuur & Milieu overlegd hoe dat vergunningstechnisch kan worden opgelost.''

De sanering gaat tussen de 126 en 170 miljoen euro kosten. Er was een gat van 83 miljoen euro. Provincie en Zeeland Seasports bekvechtten een tijd over de kostenverdeling, maar deden ook een beroep het Rijk. Dat stuurde voormalig PvdA-leider Diederik Samson naar Zeeland voor een onderzoek. Samsom stelt voor de kosten door drieën te delen: ieder 27,7 miljoen euro. Daarmee lijkt de financiering geregeld, al moeten provincie, havenbedrijf en Rijk formeel daar nog toe besluiten.

Een opleverdatum is er nog niet. Of de sanering onder de 170 miljoen euro blijft, is de vraag. VCB-directeur Hobbel maakt zich zorgen over de bodemsanering. ,,Er is wel wat onderzoek gedaan, maar als ik de verhalen hoor wat er allemaal zou kunnen zitten, dan is dat wel een grote zorg.''