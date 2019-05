Deel bussen Connexxion rijdt vandaag wel in Zeeland

Tot vier jaar cel voor Hells Angel voor wietplanta­ges in Goes en Leisele

7:40 GOES - Een Hells Angel uit de regio Gent is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor wietplantages in Goes en in het Belgische Leisele. Ook twee andere Hells Angels werden bestraft. De plantages werden op 6 januari 2016 ontdekt. In het clubhuis van de Hells Angels in Gent werd een waar wapenarsenaal ontdekt.