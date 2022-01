Deborah kan niet tegen de prik. Nu staat ze met de rug tegen de boostermuur. ‘Alles draait om die QR-code’

REPORTAGE | VIDEO Eenzame lieden, een opblaaspop of peperdure schoenen: bij ‘het Leger’ komt van alles voorbij

VLISSINGEN - Van mond tot mond ging het, afgelopen week: we kunnen weer! Het Leger des Heils is open! Bijna twee maanden was de winkel in Vlissingen vanwege corona gesloten. Dat was taai voor de vaste klanten die er wekelijks even langswippen voor kleding, een kopje koffie of een hart onder de riem.

30 januari