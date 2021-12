Debora uit Bruinisse helpt al vijf jaar vluchtelingen op Lesbos aan een beter leven in de blubber

De Bruse domineesdochter is nu even terug bij haar ouders in de Burgemeester Hagelaan. Een paar weken verstand op nul en bijtanken. Goed eten, stevig slapen. Op bezoek bij opa, naar de bruiloft van haar zus, en dat is het wel. ,,Eigenlijk doe ik niet zo veel, en dat is precies wat ik nodig heb.”

De reden van haar vermoeidheid is haar onophoudelijke werk. Debora Molenaar (26) is hoofd van het social care team van de christelijke organisatie EuroRelief, die in het vluchtelingenkamp op Lesbos hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. ,,We zorgen dat mensen terecht kunnen in invalidetoiletten, we delen incontinentieluiers uit aan mensen die ze nodig hebben en regelen speciale diëten. Niemand komt zo dicht bij de mensen als wij.”