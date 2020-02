Debat Marinierskazerne: boze Zeeuwen blijven braaf

VIDEODEN HAAG – Het komt zelden voor dat zowel de voorzitter als een ter verantwoording geroepen staatssecretaris in de Tweede Kamer direct het woord richten tot een met Zeeuwen gevulde publieke tribune. De boosheid over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen heeft in Den Haag veel indruk gemaakt.

Volledig scherm Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) biedt haar excuses aan tijdens het Tweede Kamerdebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn. © ANP Als de Zeeuwen hun plek zoeken in de grote vergaderzaal loopt een debat over kraamzorg op zijn einde. ,,Doe iets, pannenkoek”, roept een boze burger in de richting van minister Bruno Bruins. Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) krijgt van meegereisde Zeeuwen de vraag of hij zoiets straks ook gaat roepen naar zijn partijgenote Barbara Visser, de staatssecretaris die ‘achter de rug van de Zeeuwen om’ heeft besloten de marinierskazerne vanuit Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen, maar naar Nieuw-Milligen. ,,Ik zoek nog even naar een ander woord”, antwoordt hij schertsend. ,,Bolus?”, oppert iemand. En een ander, tot grote hilariteit: ,,Wentelteefje?”

Emoties in toom houden

Misschien is het vanwege het incidentje tijdens het voorafgaande debat dat Kamervoorzitter Khadija Arib de 130 Zeeuwen op de publieke tribune niet alleen welkom heet, maar er ook een waarschuwing aan toevoegt: ,,Ik wil de mensen vragen hun emoties in toom te houden.”

De woede is de Zeeuwen duidelijk vooruit gesneld. Het kabinet is door de Zeeuwse overheden in gebreke gesteld en op sociale media gaat het er fel aan toe. Behalve gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en ambtenaren zijn ook gewone Zeeuwen meegereisd. In alle vroegte zijn ze in vier bussen gestapt die de provincie naar Den Haag laat rijden. Rinus Meulmeester uit Oost-Souburg is een van hen. ,,Ik ben boos, maar vooral teleurgesteld”, zegt hij. Om er dreigend aan toe te voegen: ,,De Tweede Kamer moet goed luisteren.”

Een kunstje geflikt

Volledig scherm Gedeputeerde Dick van der Velde volgt het Kamerdebat te midden van andere Zeeuwen © LEEUWEN, JOS VAN Dat blijken alle fracties al te hebben gedaan. Vooral de oppositiepartijen meten het ‘verraad’ aan de Zeeuwen breed uit. ,,De Zeeuwen zijn belazerd, bedonderd, belogen en bedrogen”, foetert Selcuk Öztürk (Denk). Met overslaande stem laat Henk Krol (50 Plus) zijn afkeuring blijken van het ‘gestoethaspel’ van Visser. De Zeeuwen is ‘een rotstreek geleverd’ en ‘een kunstje geflikt’, meent Sadet Karabulut (SP). John Kerstens (PvdA) wijst Visser erop dat er in de hal extra stoelen en tv-schermen zijn neergezet, zodat iedereen het debat kan volgen. ,,Wat zegt de staatssecretaris vandaag tegen de mensen uit Zeeland die ze eerst in de ogen keek en niet de waarheid vertelde?”

Middelburger André Bosman (VVD) zit tussen twee, of eigenlijk drie vuren. Hij is Zeeuw, oud-militair en VVD’er. Met een verwijzing naar het ringrijden stelt hij dat het Zeeuwse vertrouwen ‘met donder en geweld’ is vertrokken.

Zeventien excuses, nee negentien

Net als Arib richt Visser zich als eerste tot alle Zeeuwen in de zaal. Ze kan zich voorstellen dat ze teleurgesteld en boos zijn. ,,Ik had Zeeland en de Kamer mee moeten nemen toen ik begon te twijfelen over Vlissingen. Dat is mijn fout en dat neem ik mezelf kwalijk.”

Vlissingse ambtenaren turven hoe vaak ze haar excuses maakt. Zeventien keer, zegt de één, negentien keer, denkt een ander. In ieder geval zo vaak dat ze de angel uit het debat haalt. SGP’er Kees van der Staaij besluit een motie van wantrouwen in zijn binnenzak te houden. ,,Zeeuwen zijn bedachtzaam en loyaal”, stelt hij. ,,Als je hen zo witheet krijgt als ze nu zijn, mag je als staatssecretaris en kabinet wel eens heel goed in de spiegel kijken.” Voor de tweede keer in de 22 jaar dat hij in de Kamer zit, dient hij een motie van afkeuring in. Dat wil wat zeggen.

Meer vuurwerk verwacht

Erger wordt het voor de staatssecretaris niet, al laat ze duidelijk blijken dat ze er bewust op aan heeft gestuurd Zeeland voor een voldongen feit te plaatsen. De Zeeuwen zijn ook niet overtuigd door haar betoog dat de in 2012 in Vlissingen geplande kazerne niet meer voldoet aan de eisen van 2020. De Kamer laat haar ermee weg komen. Direct na de voorjaarsvakantie komt er een brief over de speciale adviseur die met Zeeland gaat onderhandelen over een ‘ruimhartige’ compensatie, kondigt ze aan.

Na afloop is de boosheid van Vlissinger Rob Teirlinck niet geluwd. ,,Ik had meer vuurwerk verwacht. Je hebt een beetje genoegdoening als degene die het zo verprutst heeft wordt weggestuurd. Je draagt verantwoordelijkheid en als er iets goed mis gaat word je er op afgerekend. Klaar.”

Dikke onvoldoende

Het blijft bij een dikke onvoldoende, Van der Staaijs motie van afkeuring die uiteindelijk door de hele oppositie wordt gesteund. Het verleidt Statenlid Ton Veraart tot een grapje. ,,Als je een onvoldoende krijgt, blijf je zitten. Visser blijft ook zitten.”