Deal van Damen en vakbonden voor bouw van onderzeeboten is slimme zet richting Den Haag

Video - update 10.40 uur Dode man in Goes was mogelijk betrokken bij vechtpar­tij - 25-jarige Goesenaar aangehou­den

10:39 GOES - De man die zaterdagavond dood is aangetroffen tussen twee bankgebouwen aan het Admiraalsplein in Goes, was mogelijk eerder op de dag betrokken bij een vechtpartij. De politie heeft een 25-jarige Goesenaar aangehouden die mogelijk betrokken is bij de zaak. Sectie op het lichaam van het slachtoffer moet vandaag meer duidelijkheid bieden.