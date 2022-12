‘De zorg in Zeeuws-Vlaanderen zal de minister een zorg zijn’

Laatst stelde ik de minister vragen over de Zeno Infokrant West-Zeeuws-Vlaanderen, in mijn ogen een reclamefolder van een Belgisch ziekenhuis gericht op Nederlandse patiënten. Die vragen leidden tot enig onbegrip in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl ik de vragen stelde omdat ik me zorgen maak over de beschikbaarheid van zorg in de regio.

De beschikbaarheid, betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg staan onder druk. Om te voorkomen dat ziekenhuizen of huisartsenposten sluiten waardoor de afstand tot de zorg verder toeneemt, is er meer onderlinge samenwerking nodig. Voor grensregio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen betekent dat samenwerken met zorginstellingen over de grens zodat goede zorg in elke gemeente beschikbaar blijft. De samenwerking van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen met het ziekenhuis in Gent over operaties en het gebruik van medische apparatuur is daarvan een goed voorbeeld.