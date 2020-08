De zon scheen het vaakst in Vlissingen

doordeweeks-in het weekend Doorde­weeks staat Joan achter de draaibank, in het weekend blust hij branden

15:47 OOSTERLAND - De eerste uitruk van metaalbewerker Joan Dorst (21) bij de vrijwillige brandweer van Oosterland was er één die hij niet snel vergeet. Als ondernemer van zijn eigen bedrijf J.K. Dorst Revisie & Verspaning was hij bezig in de werkruimte aan de Molenweg, in een schuur bij zijn ouderlijk huis. ,,Dan gaat de pieper en lees je: schuurbrand aan Molenweg in Oosterland.”