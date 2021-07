De zon komt eraan! Laat iedereen meegenieten van uw leukste, mooiste of ontroerendste zomerfoto's

VRZ staat achter oproep om dorpsfees­ten schadeloos te stellen

12 juli TERNEUZEN - Voorzitter Erik van Merrienboer van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ondersteunt de oproep van burgemeesters in het land om organisatoren van kleinere evenementen schadeloos te stellen voor schade door de plotselinge aanscherping van de coronaregels. Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) bekijken of plaatselijke of regionale evenementen in aanmerking komen voor een vergoeding of compensatie.