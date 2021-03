De zomer van 2021 wordt er een waarin we waarschijnlijk meer mogen, maar nog bar weinig kunnen. ‘Ik mis de gezelligheid van festivals enorm’

Zo stemde jouw gemeente voor de Tweede Kamer

17 maart De stembussen zijn gesloten. Vanaf 21 uur worden de stemmen geteld die vandaag zijn uitgebracht. Kijk hieronder in onze uitslagentool hoe er in de Zeeuwse gemeenten is gestemd. Dit overzicht wordt steeds bijgewerkt, zodra de stemmen van een gemeente binnen zijn.