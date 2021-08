De zomer is te donker voor landbouwgewassen: ‘We hebben zonnig en droog weer nodig’

De weersomstandigheden zijn bepaald niet ideaal voor Zeeuwse akkerbouwers. Het is te koud, te nat en te vaak bewolkt. De graanoogst is dan wel grotendeels achter de rug, een vijfde van de tarwe staat nog op het land. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om zomertarwe die later rijpt dan wintertarwe. In voorgaande jaren was het eind juli allemaal geoogst. Het is echter te nat om deze week te oogsten.