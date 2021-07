De zjiwse tael is de mwoiste tael van allemael

Frans Naerebout: een held in 1860 regels

De Vlissingse loods en mensenredder Frans Naerebout was al een held tijdens zijn leven, ruim twee eeuwen geleden. In een vliegende storm redde hij de bemanning van de Woestduyn. In 1826 was er stof genoeg voor een groots heldendicht over zijn koene daden. Marinus van Hattum geeft die 1860 dichtregels weer een sprankelend leven.