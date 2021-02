De Zeeuwse zorg krijgt een vaccin tegen het elkaar dwarszitten: ‘Die tijd is nu echt voorbij’

Vluchten naar het dak, verdrinkin­gen en broertje Henk die dood ging door de kou: Wenda maakte het mee

1 februari NIEUWERKERK - Wenda Heijboer-Scholten had op die zaterdag nog de grootste lol met haar zusje Jettie (8) en broertje Henk (4). Ze speelden vliegertje, want het woei die dag keihard. Het was de laatste keer dat ze samen speelden. Jet en Henk overleefden de Watersnoodramp niet.