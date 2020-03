De Zeeuwse ziekenhuizen bereiden zich op het ergste voor

Hoe is het met u en uw gezin?

Claudia Brandenburg: ,,Met mijzelf en mijn gezin gaat het goed. We zijn gezond en proberen onszelf zo goed mogelijk aan te passen. Het is best even wennen als je je kinderen hebt geleerd beleefd een handje te schudden en dat nu opeens niet meer mag. De kinderen proberen samen met hun leraren online-onderwijs op te zetten, dat gaat steeds beter.”

René Smit: ,,Gelukkig is de gezondheid van mijn gezin en mij goed. Ik ben koortsvrij. Zoals iedereen binnen ZorgSaam meet ik dat nu twee keer per dag. Samen met mijn collega’s bereiden we ZorgSaam voor op het ergste. Dat betekent dus dat we zowel in de thuiszorg, in de ouderenzorg als in de ziekenhuizen maatregelen nemen om meer zieken zo goed mogelijk zorg te geven, maar ook onze medewerkers te beschermen tegen ziekte.”