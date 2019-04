De Zeeuwse pontjes gaan weer varen

Ooit waren er meer dan 100 verschillende veerdiensten in Zeeland. Dammen, bruggen en tunnels kwamen er voor in de plaats. Maar in de zomer herleeft in Zeeland de tijd van weleer. Naast de veerdienst Vlissingen-Breskens (die het hele jaar vaart), komt een aantal toeristische pontjes in de vaart. Het gaat om Kortgene-Wolphaartsdijk (MS. Hoop), Port Zélande-De Punt-Brouwershaven (Denick II), Anna Jacobapolder-Bruinisse (Diana Alfina v/h WR 92), Yerseke-Gorishoek- Wemeldinge (Frisia 2) en Perkpolder-Hansweert (Mps. Onderneming).