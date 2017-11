De Zeeuwse horeca is top

pollKRUININGEN/ZIERIKZEE - Claudia Brevet van Inter Scaldes is de Beste gastvrouw van 2018. En De Biet in Zierikzee is uitgeroepen tot het beste café van Nederland. Zeeland scoort.

Zeeland klimt steeds hoger op de culinaire ladder. Opvallend veel Zeeuwse restaurants hebben dit jaar plaatsen gewonnen in de Lekker500 en de Gault Millau. Inter Scaldes (twee Michelinsterren) in Kruiningen wisselde weer eens stuivertje met De Librije in Zwolle (drie sterren) in de Lekker 500. Vorig jaar nummer één, nu op plek twee. Inter Scaldes bleef samen met De Librije in Zwolle koploper op de ranglijst van Gault Millau.

Voor het achtste opeenvolgende jaar behaalde het Kruiningse horecaspan chef Jannis en gastvrouw Claudia Brevet de hoogste score van 19,5 punt. Tegelijk zette Gault Millau de gastvrouw van Inter Scaldes op het hoogste podium. Voor het eerst in haar lange loopbaan is Claudia Brevet uitgeroepen tot de beste van Nederland.

,,Het kwam totaal onverwacht. Ik ben eigenlijk niet zo met awards bezig, maar vind het wel heel leuk. Ik heb honderden reacties gehad van collega’s, vrienden en gasten. Ik kreeg bijvoorbeeld de felicitaties van Thérèse Boer van De Librije. We gaan collegiaal met elkaar om.’’

Gault Millau beschrijft Claudia in superlatieven. Zo leidt ze ‘haar troepen als een generaal’. Regent het, dan snelt iemand met een paraplu toe om - dikwijls ook buitenlandse - gasten naar de voordeur te brengen. Gastvrijheid overstijgt hier de standaardservice. Er is altijd een glimlach, een begrijpende knik en een haviksoog voor het kleinste detail. ,,Ik ken heel veel gasten persoonlijk. Ik weet welke tafel hun voorkeur heeft en wat ze graag eten en drinken. Ik besteed veel aandacht aan de gasten, praat veel met ze. Emotioneel vergt dat soms evenwichtskunst. Ik maak het mee dat aan de ene tafel een verjaardag wordt gevierd en aan de belendende tafel gasten net een dierbare zijn verloren. Daar loop ik niet voor weg, ik vraag meestal door. En ja, dan moet ik wel eens een traantje laten.’’

Gasten van Inter Scaldes zijn doorgaans lekkerbekken met veel kennis over eten en wijn. Je maakt ze weinig wijs. Dat vereist scholing en nauwgezette instructies van het personeel. Claudia: ,,Ik wil mijn team complimenteren. Een aantal is in de Gault Millau als talentvol aangemerkt. Ik heb iemand met een boek op zijn hoofd moeten leren recht te lopen. Nu is hij een volleerd gastheer. Ik ben eigenlijk een bondscoach die zijn spelers op de juiste posities zet. Zo creëer je een winnend team.’’

Volledig scherm Robbert Roggeband is eigenaar van het beste café van Nederland. © Frank de Roo

De Biet is nooit af, maar het voelt goed

,,Ik doe dit al vijftien jaar, met ontzettend veel plezier. En het klinkt misschien gek, maar ik weet nog steeds niet wat ik wil worden.” Dat tekent Robbert Roggeband, eigenaar van het beste café van Nederland: de Gekroonde Suikerbiet.

Tachtig procent van wat hij onderneemt om zijn horecabedrijf aan de Zierikzeese Nieuwe Haven naar een hoger peil te brengen, komt voort uit pure intuïtie, zegt hij zelf. ,,Vraag mij niet naar een goed doortimmerd marketingplan of een concept. Dat heb ik niet. Maar ik volg wel de trends en probeer steeds nieuwe doelgroepen aan te boren. Zo zijn we ook fietscafé geworden, met een eigen wielerploegje. De ontwikkeling van het cafébedrijf is verschrikkelijk hard gegaan de laatste tijd. Als ik foto’s vergelijk van zes jaar geleden met nu, dan is dat haast onvoorstelbaar. Neem het rookverbod, dat heeft ongetwijfeld klanten gekost, maar daardoor kwam ook het eten in de zaak. En juist dát heeft de Biet weer een heel nieuwe dimensie gegeven. Je ziet nu meer vrouwen, meer gezinnetjes, die lekker aan tafel kunnen zitten terwijl er voetbal op televisie is of een band speelt. Geen hokjesgedachte. Gewoon alles gezellig door elkaar!”