De Zeeuwse films van Co Smit (90) blijken een verborgen schat: ‘Dit is gewoon prachtig materiaal’

Zelfs zijn dochters Astrid en Ingrid waren verbaasd. Zij wisten dat hun vader Co Smit zich vanaf begin jaren negentig als hobbyist toelegde op video-reportages, maar ze kregen er maar weinig van te zien. ,,Ik zei weleens tegen hem: zullen we samen eens naar je oude films kijken? Maar daar had hij niet zo’n behoefte aan”, zegt ook zijn echtgenote Elly. Bescheidenheid, noemt de familie als belangrijkste verklaring, plus een kritische blik op het eigen werk. Co knikt als bevestiging.