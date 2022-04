De Zeeuwse dorpskermis, zit daar nog toekomst in? ‘Je móet erbij zijn, er is hier al zo weinig te doen’

Met kermissen in Hansweert, Biervliet en Groede begint dit weekend het Zeeuwse kermisseizoen. In Hansweert kent de kermis met Pasen een lange traditie, weet dorpskenner Ad Linders. ,,De kermis hier was altijd de eerste van Zeeland. Mensen kwamen er van overal heen.” Dankzij het rijke caféleven was er ook van alles te doen in het dorp: extra activiteiten, live muziek... Maar ja. Dat caféleven is er niet meer. Linders zelf sloot eind vorig jaar de deuren van het laatste café van het dorp, Zeelandia. En de kermis zelf, die is de afgelopen tijd ook niet meer wat hij geweest is. In het dorp werd een paar keer uitgebreid geklaagd over het aantal én de aard van de attracties. ,,De organisator deed er niet zo veel moeite voor”, zegt Linders. ,,Voor de kinderen was bijna niks meer te doen.”