De Zeeuwse ‘De Speld’ maakt van Arnemuiden een lolletje

ARNEMUIDEN - Een onderzeeboot die oefent op torpedoschieten en PostNL-bezorgers die gaan thuiswerken. Waar of niet waar? De Facebook-pagina Omroep Arnemuiden is de Zeeuwse variant op De Speld en zet de lezer dus graag op het verkeerde been.

De initiatiefnemer blijft anoniem: ,,Anders is de grap eraf.” Telefonisch wil hij een en ander wel toelichten. Het idee van de satirische omroep ontstond in 2019. ,,Het was eerst het idee om over serieuze activiteiten van Arnemuiden te schrijven”, laat de man achter de satirische Facebookpagina weten. Maar dat slaat niet aan. Mensen kunnen ook gewoon de krant lezen, tenslotte. Dus besluit de initiatiefnemer, die berichten ondertekent met ‘Harry van Belzen’, alle artikelen te verwijderen en het over een andere boeg te gooien. In het najaar van 2021 wordt de eerste grap gelanceerd.

De gemeente zou een vinvis tentoonstellen op de Singel in Arnemuiden. Helemaal niet waar natuurlijk, maar: ,,Hier kwam wel reactie op”, zegt ‘Harry’. Na de eerste post staat het nog wel op een laag pitje, want hij doet het allemaal alleen. ,,Ik hoop dat er nog iemand bijkomt. Dan kan ik op iemand terugvallen als ik er even niet ben.” Bewoners kunnen hem een berichtje sturen via Facebook.

Gaan de berichten niet te ver?

Quote Zeker in coronatijd hebben we behoefte aan een grapje. Het hoeft niet altijd serieus te zijn initiatiefnemer Op de Facebook-pagina staan vaak berichten die nét op het randje zijn. Ook bespot hij vaak bekende Arnemuidenaren. Hij beledigt ze nooit, zegt hij. ,,Bij de één bespreek ik of het oké is, bij de ander ook niet. Die ken ik dan persoonlijk, dus zit het wel goed.” Hoe hij zorgt dat het niet te ver gaat? ,,Dat is een gevoel. Ik praat daar ook over met het thuisfront.”

Populair in Arnemuiden

Een bericht dat zeker aansloeg was een grap over Café Boven. Vanaf januari 2022 mag je daar als nudist naar binnen. Het bericht is wel meer dan 150.000 keer bekeken en kreeg meer dan 300 reacties. Waarom zijn deze grappen zo populair? ,,Zeker in coronatijd hebben we behoefte aan een grapje. Het hoeft niet altijd serieus te zijn."



De inspiratie voor Omroep Arnemuiden komt vaak van de satirische website De Speld. Zij maken van een serieus nieuwsbericht een grap. ,,Het is niet één op één hetzelfde, maar soms kijk ik wel bij ze.” Hij gebruikt dan aspecten uit hun berichten voor zijn eigen platform.

De initiatiefnemer merkt dat Omroep Arnemuiden begint te leven. ,,Ik hoor mensen in de supermarkt over mijn berichten praten”, lacht hij. ‘Harry’ wil daarom naar twee posts per week. Uitgangspunt: ,,Het moet nog geloofwaardiger overkomen.” Als je er niet bij nadenkt, zou je de berichten dus zomaar serieus kunnen nemen.

