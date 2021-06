De Zeeuwse bolus? Een verre van ideaal exportproduct

video Je vergapen in het museum, ontbijtje pakken in een restaurant, lekker naar de film of een concert: het kán weer!

4 juni VLISSINGEN - Eindelijk, het is zover. Zaterdag kunnen we weer cultuur snuiven en een restaurantje pakken. Bij het Zeeuws Orkest staat de telefoon roodgloeiend. De belangstelling voor het eerste concert in lange tijd is overweldigend. In het restaurant van het gloednieuwe hotel Zeeuws Licht in Dishoek worden zaterdag voor het eerst gasten bediend.