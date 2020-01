De Zeeuwse boer moet een beetje schipperen; te warm voor spruiten, prima weer voor bloemkool

Michelin deelt geen nieuwe sterren uit in Zeeland, La Trinité in Sluis levert ster in

16:43 AMSTERDAM - Restaurantgids Michelin heeft maandag geen nieuwe sterren toegekend aan Zeeuwse restaurants. La Trinité in Sluis is zijn Michelin-ster kwijt. Het restaurant leverde die vorig jaar zelf in. Voor de rest is de situatie hetzelfde als in 2019.