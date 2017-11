De Zeeuws-Vlaamse boeren kijken echt terug

videoMIDDELBURG - De uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen afkomstige filmmaker Jos de Putter is terug in het Zeeuws Museum. Uitgebreid, zelfs.

Met zijn in Zeeland nog altijd gekoesterde documentairefilm 'Het is een schone dag geweest' (1993). Met 'Passanten' (2005), het filmportret van lege bushokjes in Zeeuws-Vlaanderen waaronder 'verwaaide gesprekken' zijn gemonteerd. En met de installatie 'Zeeuwse klei' (2013), een filmopname van een stukje aardappelveld van twee bij twee meter door de vier seizoenen heen.

Als klap op de vuurpijl presenteert De Putter een fonkelnieuwe installatie, die centraal staat op de expositie 'Landschappen' - een serie van zes wisselende videoportretten van bejaarde boeren op de rand van hun Zeeuws-Vlaamse akker.

Foto?

We zochten de filmmaker afgelopen week op toen de zes beeldschermen aan de wanden van de museumzaal werden ingeregeld: ,,Kijk eens goed. Is het een foto, die je ziet? Of is het toch een film? Nou, nou? Je moet echt blijven staan. En kijken. Dan zie je beweging op de foto. Daar, dat haartje, zie je wel? Wat je hier ziet zit precies op het randje van video en fotografie.''

Felle zon

,,Ik heb stokoude boeren in Zeeuws-Vlaanderen gefilmd. Ze zijn nog allemaal thuis, op één na. Mijn broer, die nog op de boerderij van onze ouders tussen Zaamslag en Axel woont, heeft ze gezocht. Er is één boerin bij, dat wilde ik graag: zij is minimaal net zo belangrijk op de boerderij, en haar hoofd is net zo getekend. Ik heb zodanig gefilmd, dat het portret ademt. Vorig jaar heb ik speciaal gewacht op een warme dag, 25 graden. Dat was gek genoeg in september. We draaiden in de felle zon, tussen 12 en 14 uur, zo helder mogelijk. De mensen stonden op de rand van hun akker. In totaal heb ik er negen gefilmd. Er zijn hier zes schermen, waarop ze 'random' worden getoond, zodat je steeds een andere samenstelling hebt.''

,,Een blik, het kijken heeft voor mij alleen zin als het wederkerig is. Als je het gevoel hebt dat je als toeschouwer ook wordt aangekeken, dan vindt er een ontmoeting plaats. In een museum is het altijd de bezoeker die kijkt. Hier wordt er teruggekeken.''

Quote Een blik, het kijken heeft voor mij alleen zin als het wederkerig is Jos de Putter

,,Zeeuws-Vlaanderen, natuurlijk, ik heb niet eens over een andere locatie gepeinsd. Het voelt daar vertrouwder. Je kent de koppen op de één of andere manier. Het is een uitstervend fenomeen, dat speelde ook mee. De boeren van nu zijn meer binnen en krijgen daardoor minder sterk getekende hoofden.''