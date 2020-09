De zee is zelden ver weg in Zeeuwse films

Dethon over kritiek vakbond FNV: ‘Geen sprake van angstcul­tuur en misstanden’

16:27 TERNEUZEN - Van een angstcultuur of misstanden is binnen het Zeeuws-Vlaamse sociaal werkbedrijf Dethon geen sprake. Dat laat de directie van Dethon weten in reactie op uitlatingen van bestuurders van vakbond FNV deze week in raadscommissies in Terneuzen en Hulst.