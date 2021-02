De zandhonger te lijf: stukje Oosterschelde wordt halve meter hoger

RILLAND - Een stukje platen en slikken in de Oosterschelde krijgen er later dit jaar een dikke laag bij. Rijkswaterstaat gaat in het oostelijk deel van de zee-arm baggerslib storten. Dat moet helpen om de ‘zandhonger’, die zorgt voor het verdwijnen van getijdennatuur, een halt toe te roepen.

Het gaat om een gezamenlijk plan van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. In het ‘Verdronken Land van Zuid-Beveland', ten noorden van Rilland en ruim twee kilometer westelijk van de Oesterdam, wordt ruim 60.000 kuub baggerslib gestort. Dat is goed voor het ophogen van vijftien hectare aan platen en slikken met ongeveer een halve meter.

Een slimme combinatie

Het slib heeft Rijkswaterstaat gemakkelijk tot haar beschikking, want dat komt vrij bij het verdiepen van de Zandkreekgeul, een stukje meer naar het westen. Dat gebeurt om scheepvaart in die geul mogelijk te houden. Er wordt gebaggerd in de buurt van het Goese Sas, en het slib wordt direct naar de ophoogplek gebracht. De organisaties spreken daarom van een ‘slimme combinatie’.

Quote Vijftien hectare, dat is natuurlijk maar een klein stukje. Maar dit is nieuw, in meerdere opzichten Robin Wisse, Rijkswaterstaat

Met de ophoging wordt ‘zandhonger’ tegengegaan. Die ontstond door de aanleg van de Stormvloedkering, in de jaren tachtig. De stroming in de Oosterschelde werd er minder door, waardoor er minder zand wordt aangevoerd en de zandplaten en slikken langzaam verdrinken. Dat zou er uiteindelijk onder meer voor zorgen dat zeehondjes ook bij laag water niet meer op de zandplaten kunnen uitrusten, en dat vogels in de vorm van slikken langzaam een belangrijk voedselgebied kwijtraken.

Voor het eerst baggerslib

Het is niet voor het eerst dat in de Oosterschelde een zandplaat wordt opgehoogd. Twee jaar geleden werd de Roggenplaat opgespoten met maar liefst 1,3 miljoen kuub, meer dan twintig keer als er nu. Toen werd er echter zand gebruikt, en nu baggerslib. Dat is voor het eerst. Er is onderzocht of het slib geschikt is voor deze manier van ophoging. Dat bleek zo te zijn.

Het zijn dan ook de vernieuwingen die de ophoging bijzonder maken, zegt Robin Wisse, districtshoofd noord bij Rijkswaterstaat. ,,Vijftien hectare, dat is natuurlijk maar een klein stukje. Maar dit is nieuw, in meerdere opzichten. Het slib moeten we toch kwijt: normaal gesproken storten we dat in een diep deel van de Oosterschelde. Dit is natuurlijk een mooiere bestemming. En we hebben prima programma’s waarmee we kunnen zien of dit resultaat heeft. Als dat zo is, kunnen we dit vaker doen. Daarin zit vooral de winst.”

Het werk vindt plaats in de laatste drie maanden van dit jaar.