De Zanddijk bij Yerseke afgraven? ‘Dat is geen serieuze optie’

Zeeland slaat alarm over zorgkosten: ‘45 miljoen extra nodig’

9:26 VLISSINGEN - De dertien gemeenten in Zeeland slaan in Den Haag alarm over de zorgkosten. Ze vragen om 45 miljoen euro meer uit Den Haag. ‘De grens is bereikt’, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Extra geld is nú nodig’.