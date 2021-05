De Zak in de Zak: je woont er zonder dat je er erg in hebt

Nabestaan­den willen Janus en Arij op WO2-plaquette in Middelburg

1 mei MIDDELBURG - De nabestaanden van Janus en Arij de Kubber uit Middelburg zouden de namen van de broers graag terugzien op de herinneringsplaquettes op het Abdijplein. De broers kwamen om in maart 1945 in krijgsgevangenschap in Tsjechoslowakije, maar ontbreken op de plaquettes met de namen van in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Middelburgers.