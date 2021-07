De Willem Ruys viert 75e verjaardag in diep zeemansgraf

Er loopt een man door de De Willem Ruysstraat. Eric la Cousine laat zijn hondjes uit. Drie keer per dag een rondje: van de Glacisstraat, waar hij woont, naar de De Willem Ruysstraat, naar de Timmerfabriek en via de Van Dishoeckstraat terug naar de Glacisstraat. Weet hij waar de straat naar genoemd is? ,,Ja ja. Naar dat schip dat hier gebouwd is. Wat was het ook alweer? Een passagiersschip?”