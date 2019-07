De Werf in Veere beste terras van Nederland

De twee enige andere Zeeuwse terrassen in de top 100 zijn in Vlissingen te vinden. Soif op nummer 72 en Pier 7 op nummer 93. Vorig jaar kwamen vijf Zeeuwse terrassen in de ranglijst. Brasa Bar en Kitchen in Purmerend is dit jaar de nummer twee in de ranglijst. De derde plaats is voor Pelle’s Eten en Drinken in het Twentse Deuringen. Net over de Zeeuws-Brabantse grens is de nummer vier te vinden: Orangerie Mattemburgh, te vinden bij het landgoed langs de Antwerpsestraatweg tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom.