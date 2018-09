De Week van de Krant: Hoe succesvol is University College Roosevelt?

In het kader van de Week van de Krant zoeken we elke dag het antwoord op een brandende vraag van een lezer. Vandaag in de derde aflevering Ruud Nakman: hoe succesvol is University College Roosevelt in Middelburg?

Ruud Nakman uit Middelburg is blij dat University College Roosevelt gevestigd is in zijn stad. ,,Ik draag UCR een heel warm hart toe.” De studenten volgen bij UCR een driejarige bacheloropleiding. Daarna vliegen ze uit naar andere universiteiten in binnen- en buitenland voor een masterstudie. Nakman vraagt zich af hoe het de studenten vergaat, nadat ze in Middelburg hun diploma gehaald hebben. Hoe goed is de opleiding? En hoe succesvol zijn de studenten tijdens hun master en verdere leven?