De Watersnoodramp in oude beelden: worstelen om weer boven te komen

Na de nacht van de eerste februari stond Zeeland grotendeels onder water. En toch moest het leven verder, om te redden wat er nog te redden viel, en om stukje bij beetje weer op te bouwen wat er verloren was. Het was een kwestie van roeien met de riemen die je hebt, inventief zijn, en volharden.



Onmisbaar daarbij was enige vorm van infrastructuur. Daar was niet veel van over. Zo stond de spoorlijn tussen Kruiningen en Oostdijk bij vloed onder water. Maar bij eb kon er net een trein over rijden. Al was het bij weer opkomend water zaak om zo snel mogelijk de coupures in de dijk weer te sluiten!