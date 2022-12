De vuurwerkpotten vliegen over de toonbank bij Vuurwerkpaleis Zeeland: ‘Vanmorgen heb ik voor 2500 euro gekocht, nu weer voor 500'

Duik nemen op Nieuwjaars­dag? Het zeewater is 7 graden

De Noordzee is tijdens de nieuwjaarsduik rond de 7 graden, heel gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dat heeft Rijkswaterstaat uitgerekend. Er is gekeken naar het meetpunt bij Brouwersdam in Zeeland. ,,Dat is een stuk zee dat niet wordt beïnvloed door rivierwater. Daardoor is de temperatuur daar heel gemiddeld”, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De zee bij Brouwersdam is momenteel 7,1 graden.

17:17