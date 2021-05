De Vleeshal is ondanks coronaregels open, maar dan als winkel: ‘De grens is bereikt’

Belangstellenden kunnen onder meer T-shirts, truien, tassen en Vleeshal-publicaties aanschaffen. En als ze er toch zijn, mogen ze meteen de nieuwe tentoonstelling I Think I Look More like the Chrysler Building bekijken, met werken van Kasper Bosmans, Lena Henke, Win McCarthy, Annelies Planteijdt and Diane Simpson. Er worden maximaal drie bezoekers tegelijk toegelaten.

,,Alles is nu winkel”, zegt Gortzak, want ook de geëxposeerde werken zijn te koop. Wie binnenwandelt, krijgt een prijslijst mee. ,,De winkelformule is niet alleen maar een trucje om open te kunnen zijn. Ik vind het heel belangrijk om kunstenaars te helpen in hun ontwikkeling. Dat doen we bijvoorbeeld door boeken te maken, maar nu ook door hun werk te verkopen. De inkomsten gaan naar de kunstenaars. Dat is het verschil met een museum, dat werk in de collectie heeft dat je niet kunt verkopen. Als centrum voor hedendaagse kunst kunnen we dat wel doen.”